Meer bezoekers voor Dorpsontmoetingspunt Petten

PETTEN - Het aantal mensen dat het Dorpsontmoetingspunt (Dop) in Petten bezoekt groeit gestaag. Dat meldt de leiding van het ontmoetingspunt in het jaarverslag over 2016.

Door Marten Visser - 1-2-2017, 17:10 (Update 1-2-2017, 17:10)

Het Dorpsontmoetingspunt is enkele dagen per week open. Vooral oudere Pettemers komen er naar toe om samen een praatje te maken en een kop koffie te drinken. Daarnaast worden er diverse activiteiten gehouden. Vorig jaar kwamen er welgeteld 2007 mensen naar het ontmoetingspunt, ruim driehonderd meer dan in 2015 (1675). In 2014 trok het Dorpsontmoetingspunt 1314 bezoekers. Financieel kan het ontmoetingspunt zich goed redden, meldt het jaarverslag.

Vorig jaar kreeg de instelling nog een subsidie van 2700 euro van de gemeente, vooral bedoeld om de huur van het pand aan het Plein 1945 te dekken. Dit jaar is 2500 euro aangevraagd, omdat de verkoop van consumptiekaarten aan de bezoekers meer geld heeft opgebracht.

Het ontmoetingspunt fungeert ook als VVV-informatiebalie, sinds de kantoren van deze organisatie sloten wegens bezuinigingen. Het heeft moeite gekost om de juiste folders in huis te krijgen, zo meldt het jaarverslag, maar toch blijft het ontmoetingspunt ook in 2017 een locatie van de VVV.

Dat is wel een extra belasting voor de vrijwilligers waarop het ontmoetingspunt draait. Als het punt open is moeten er minimaal twee mensen aanwezig zijn. Tot nu toe lukt dat prima, omdat er genoeg mensen zijn die zich in willen zetten voor het ontmoetingspunt.