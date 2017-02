Vogels dierenpark Hoenderdaell in Anna Paulowna blijven in volières

ANNA PAULOWNA - Alle loop-, watervogels en hoenderachtigen op Landgoed Hoenderdaell in Anna Paulowna moeten, door een nieuw geval van vogelgriep in Medemblik, in hun volières blijven.

Door Martijn Gijsbertsen - 1-2-2017, 11:00 (Update 1-2-2017, 11:00)

,,We houden al onze vogels momenteel binnen of onder netten’’, vertelt Robert Kruijff van de Polderse dierentuin.

,,Er mogen geen wilde vogels bij ze in de buurt komen, om besmetting te voorkomen.’’

Ophokgebod

Ook de kinderboerderij van Hoenderdaell is gesloten, de eenden en ganzen zitten binnen, zoals het ophokgebod voorschrijft.

,,Mensen kunnen wel de lorrietuin in’’, zegt Kruijff. ,,Daar...