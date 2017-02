Nieuw Warmerhuizer bedrijf gaat tweehonderd schapen melken

WARMENHUIZEN - Het nieuwe bedrijf De Schaapsweide in Warmenhuizen gaat tweehonderd schapen melken. Johan (41) en Esther Ruyter-Hardenveld (39) zijn volop bezig met de voorbereiding.

Door Ed Dekker - 1-2-2017, 9:43 (Update 1-2-2017, 9:45)

Het echtpaar verwacht te kunnen leven van de schapenhouderij. Melkschapen worden twee keer per dag gemolken en geven per keer gemiddeld elk zo’n twee liter. Nederland telt rond 35 melkschaapbedrijven. De Schaapweide aan de Moorsmeer wordt het eerste in de Noordkop.

Lammeren worden nu opgefokt. De oudste zijn bijna vijf maanden oud. ,,Vanaf volgend voorjaar zullen wij 180 tot tweehonderd schapen melken. Onze aanpak wordt biologisch”, vertelt Esther Ruyter.