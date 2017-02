Gewonde bij woningoverval in Lutjewinkel

LUTJEWINKEL - Bij een woningoverval in Lutjewinkel is in de nacht van dinsdag op woensdag een gewonde gevallen. De politie onderzoekt de zaak.

Door Jan Balk - 1-2-2017, 7:59 (Update 1-2-2017, 9:04)

De overval vond rond 04:00 uur plaats. De politie is op zoek naar de overvaller. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd.