Twijfel over dure brug bij Kolhorn

ANNA PAULOWNA - Of de Westfriesesluisbrug straks weer open en dicht kan voor de scheepvaart blijft nog een maand onzeker. De gemeenteraad van Hollands Kroon kon dinsdagavond nog geen besluit nemen over de vervanging van de oeververbinding.

Door Mike Deutekomm.deutekom@hollandmediacombinatie.nl - 31-1-2017, 22:35 (Update 31-1-2017, 22:35)

De meerderheid van de raad hikt aan tegen de veel hogere kosten voor een beweegbare brug in vergelijking met die voor een vaste oeververbinding. Dat lijkt eenvoudig: dan wordt het een vaste brug. Maar zo simpel is het niet. Een aantal watergebonden ondernemers in Middenmeer...