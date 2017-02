Niedorp in de ban van inbrekers

NIEUWE NIEDORP - Terwijl inwoners van Nieuwe Niedorp elkaar via Facebook op de hoogte hielden, speurde een politiehelikopter de omgeving af. Het was maandagavond weer raak: de negende inbraak in januari.

Door Lydia Jasper - 1-2-2017, 7:00 (Update 1-2-2017, 7:00)

Ter vergelijking: in 2016 vonden over het hele jaar gerekend negen inbraken in het dorp plaats.

Er zijn geen daders gepakt.

De inzet van de heli uit Amsterdam maandag noemt politiewoordvoerder Roderick de Veen waardevol. ,,Vaak vliegt het toestel al voor surveillances en is het binnen een paar minuten hier. Die collega’s kunnen...