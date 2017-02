Justitie wil vermeende smokkelbende met Wieringers meer criminele winst afpakken

HIPPOLYTUSHOEF - In het ’Plukze’-proces tegen het vermeende kopstuk van een smokkelbende in drugs en sigaretten en een Wieringer handlanger is door zowel verdachten als openbaar ministerie hoger beroep aangetekend.

Door onze verslaggever - 1-2-2017, 7:00 (Update 1-2-2017, 7:00)

De rechtbank in Haarlem veroordeelde Ferdinand B. (42) uit Den Helder en Marlon de J. (ook 42) uit Hippolytushoef onlangs tot terugbetaling aan de staat van respectievelijk ruim 9,5 ton en 8,1 ton aan volgens justitie genoten criminele verdiensten.

Ontnemingen

Er was door het openbaar ministerie voor ruim drie miljoen euro aan ontnemingen tegen...