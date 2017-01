’Wensen Sportcampus optekenen’

WIERINGERWERF - De oprichting van een Sportcampus in Wieringerwerf, grofweg tussen Wiringherlant en zwembad De Terp, krijgt langzamerhand meer handen en voeten.

Door Mike Deutekomm.deutekom@hollandmediacombinatie.nl - 31-1-2017, 11:36 (Update 31-1-2017, 11:36)

De stichting Sport en Welzijn Wieringermeer, de stuwende kracht achter het campusidee, verzamelt de komende tijd de wensen van (mogelijke) toekomstige gebruikers. ,,Daarmee willen we een globale kostenraming maken, zodat we over een half jaar meer weten over de haalbaarheid van alle plannen’’, laat bestuurslid Age Miedema van de stichting weten.

De Sportcampus moet in de plannen van de stichting straks...