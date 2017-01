Ongeduldige omrijders bij ongeval N99 ter hoogte van Breezand bekeurd

BREEZAND - De politie blijkt na het verkeersongeval met twee zwaargewonden op de N99 ter hoogte van Breezand maandagmiddag enkele automobilisten te hebben bekeurd, omdat zij op de rotonde bij Van Ewijcksluis tegen het verkeer inreden.

Door onze verslaggever - 31-1-2017, 11:00 (Update 31-1-2017, 11:02)

Een van de ambulances die was gealarmeerd, moest vanwege deze ongeduldige omrijders wachten.

File

Een 32-jarige bestuurder uit Venhuizen die wel netjes in de file stond en werd omgeleid via de Balgweg, belandde in de berm.

De man zag een paaltje over het hoofd en botste, waardoor zijn airbag...