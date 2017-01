Schager scholen: ’Krant oren en ogen van samenleving’

SCHAGEN - Het voortgezet onderwijs in de Noordkop spreekt zijn verontrusting uit over de aangekondigde inkrimping van regionale dagbladredacties.

Door Ed Dekker - 31-1-2017, 10:29 (Update 31-1-2017, 10:29)

’Ook wij achten een goede, onafhankelijke regionale informatievoorziening via het Noordhollands Dagblad van belang’, schrijven Anne Hoekstra en Tineke de Schepper namens het college van bestuur van het Regius College Schagen in een brief aan de Schager Courant. ’Wij vrezen de gevolgen voor de kwaliteit van de regiojournalistiek bij verlies aan journalistieke banen’.

Meepraten

Scholengemeenschap Wiringherlant te Wieringerwerf en Hippolytushoef sluit zich daarbij aan. Waarnemend rector Alice Hart: ,,Een sterke regionale dagbladredactie is van grote betekenis voor de maatschappij. Om goed te kunnen meepraten moet je goed zijn geïnformeerd. Dat geldt voor het wereldnieuws, dat geldt voor het nieuws uit de eigen regio.”

Hart: ,,Het NHD schrijft ook over ontwikkelingen in het onderwijs. Zoals bij ons over tweetalig onderwijs en andere profielen voor het vmbo. Van de ’buitenwereld’ krijgen wij veel reacties. Ook dan merk je hoe goed de krant wordt gelezen.”

Kwaliteit

Directeur Adrie Lugtig van het Clusius College Schagen noemt de krant de ’ogen en oren van de samenleving’. ,,Die kwaliteit komt in de knel als er wordt gesneden in redacties.”