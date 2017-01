Weer politiehelikopter boven Niedorp

NIEUWE NIEDORP - En weer vloog er maandagavond een politiehelikopter over Nieuwe Niedorp na een inbraak in het dorp.

Deze keer werd er ingebroken op het Hoefje. Half januari werden twee verdachten opgepakt. Ook toen werd een heli ingezet.

Of bij deze tweede inzet een aanhouding is verricht, was vrijdagavond nog niet duidelijk.