Icoon Afsluitdijk kan uitgroeien tot ’toeristenmagneet’ van formaat Mont Ventoux

Foto John Oud De Afsluitdijk gezien vanuit de lucht bij Den Oever, met de Stevinsluizen, links de Waddenzee en rechts het IJsselmeer.

WIERINGERWERF - De Afsluitdijk is een internationale toeristenmagneet, waarvan ondernemers in de Kop van Noord-Holland de aantrekkingskracht stukken beter kunnen verzilveren dan nu het geval is.

Door Martijn Gijsbertsen - 30-1-2017, 20:00 (Update 30-1-2017, 20:00)

Dat was maandagmiddag de boodschap tijdens een inspiratiebijeenkomst voor bedrijven uit de recreatiesector in Van der Valk-hotel Wieringermeer in Wieringerwerf.

Op de sessie, op touw gezet door het projectbureau De Nieuwe Afsluitdijk, kwamen ongeveer honderd belangstellenden af.

Zij kregen te horen dat de Afsluitdijk, die tot 2022 wordt verbeterd, nu al jaarlijks 300.000 bezoekers trekt.

Promotie

Door betere promotie in...