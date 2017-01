Onderwijsvriendinnen uit Schagen gaan samen met pensioen

Foto’s Marc Moussault ’Juf Sibille’ tussen ’haar’ leerlingen van groep 4. Bekijk Fotoserie

SCHAGEN - Ze kwamen elkaar eind jaren zeventig al tegen op de toenmalige Groenewegschool. In bijna veertig jaar onderwijs werden Tine van den Berg en Sibille Roubos niet alleen collega’s, maar ook goede vriendinnen. Vandaag zwaaien ze allebei af.

Door Marten Visser - 31-1-2017, 7:52 (Update 31-1-2017, 7:52)

Het is mooi geweest. Roubos (62) kan zich die eerste jaren op de Groenewegschool nog goed voor de geest halen. ,,Paul Rus was er hoofd van de school, zoals dat toen nog heette. De kinderen stonden nog in rijen, zo ging dat toen.’’

De...