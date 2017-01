Seniorenpartij Schagen: actie tegen ’elastocaost’

CALLANTSOOG - Ook de fractie van de Seniorenpartij in de gemeenteraad van Schagen keert zich tegen het plan de strandhoofden bij Callantsoog opnieuw te bekleden met het zogeheten elastocoast.

Door Marten Visser - 30-1-2017, 22:31 (Update 30-1-2017, 22:31)

Naar aanleiding van de discussie die in de badplaats is ontstaan over de bekleding van de strandhoofden roept de fractie burgemeester en wethouders op ’het hoogheemraadschap op zijn verantwoordelijkheid te wijzen’.

De strandhoofden bij Callantsoog zijn bekleed met een kunsthars, met daarin stenen. Hierdoor zou de aangroei van mosselen en wieren sneller moeten gaan, zodat er voor de zeevogels meer foerageerplekken ontstaan.

De coating brokkelt nu af, maar het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier wil het goed nog voor de zomer opnieuw aanbrengen. Onder meer de dorpsraad van Callantsoog is hier fel op tegen, omdat de scherpe stenen op de pieren ’badgastonvriendelijk’ zijn.

,,Ook wij willen dit snode plan van het hoogheemraadschap ten sterkste afraden’’, aldus de seniorenpartij. Volgens de fractie werkt de bekleding niet. Daarom moeten de pieren weer gewoon van basaltblokken worden.