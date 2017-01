Eigenaar Wieringer garnalenkotter wordt op de bon geslingerd

DEN OEVER - De maritieme politie heeft onlangs de eigenaar van een Wieringer garnalenkotter op de bon geslingerd.

Door onze verslaggever - 30-1-2017, 12:00 (Update 30-1-2017, 12:00)

De Kustwacht in Den Helder had eerder per helikopter gesignaleerd dat het schip geen zogeheten AIS-signaal uitzond.

Verplicht

Vaartuigen van langer dan vijftien meter zijn dat verplicht, zodat andere schippers en autoriteiten weten waar wordt gevaren.

Zowel het uitzetten als het op laag vermogen laten draaien van het automatische identificatie systeem (AIS) is verboden en strafbaar.

Concurrentie

Toch komt de maritieme politie dit in de praktijk tegen, onder meer...