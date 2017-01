Culturele koers pakt goed uit voor kerkje van Oudesluis

Foto Marc Moussault Sound of Silence in Cultuurkerk Oudesluis door Joost Botman (gitaar) en Niels van de Gullik.

OUDESLUIS - Joost Botman en Niels van der Gulik brachten zaterdagmiddag met hun programma ’Sound of Silence’ in het cultuurkerkje van Oudesluis het verhaal van Simon & Garfunkel.

Door Harry de Jong - 29-1-2017, 16:40 (Update 29-1-2017, 17:30)

Ruim een jaar geleden ging het kerkje zich meer profileren als cultuurpodium met muziek, theater en exposities.

Volgens Monique Geerligs heeft deze koers goed uitgepakt. ,,Twee weken geleden hadden we 120 mensen voor een optreden van Jeroen Zijlstra en Tjitske Jansen. Voor het optreden van zaterdag waren we in de voorverkoop al zestig kaarten kwijt. Terwijl er die avond een hoop te doen was in de regio.’’