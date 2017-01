Toch een opening op het ijs in De Stolpen

DE STOLPEN - IJsbaan en nieuw clubgebouw aan de Belkmerweg 136 waren al enkele jaren klaar. Maar als ijsclub wil je een opening natuurlijk doen als er ijs ligt.

Door Harry de Jong - 29-1-2017, 14:34 (Update 29-1-2017, 14:54)

Daar wachtte Nut en Genoegen uit De Stolpen al drie winters op. Vrijdagavond was het dan zover.

En dat stom toeval. Het clubbestuur was het zat en prikte aan het begin van het seizoen een datum voor de opening. En zie daar, juist in de week van de gekozen dag viel de vorst in en kon er worden geschaatst op de baan.

De prijsvraag voor een naam voor het nieuwe clubgebouw leverde twee winnaars op. Zij kwamen met hetzelfde voorstel op de proppen: ’De IJsstolp’. De club moest eerder wijken voor de omlegging van de N9.