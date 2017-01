Koen Broersens stoel gaat van Stedelijk Museum tot schoolboek

TUITJENHORN - ’Formuleer welk voorstel Koen doet in zijn excuusbrief naar het Stedelijk Museum.’ De 26-jarige meubelmaker Koen Broersen uit Tuitjenhorn komt door een ludieke actie van twee jaar terug voor in een schoolboek van uitgeverij Noordhoff.

Broersen had een stoel van zijn hand tussen designstoelen in het Stedelijk Museum gezet. Voor één dag aanschouwden bezoekers zijn ontwerp. Verslaggever Jan Vriend schreef erover in het Noordhollands Dagblad. Dat verhaal gebruikt Noordhoff voor lesstof.

Aan de hand van het artikel worden voor...