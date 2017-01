Petra Taams blijft nog in gemeenteraad Schagen

SCHAGEN - Petra Taams blijft nog tot 3 mei lid van de gemeenteraad van Schagen, voor de partij Jess.

Door Marten Visser - 29-1-2017, 7:00 (Update 29-1-2017, 7:00)

Ze vervangt Harry de Ruiter, die wegens ziekte al enige tijd uit de roulatie is. Taams was commissielid voor Jess. Ze behoorde aanvankelijk niet tot de driekoppige raadsfractie van de partij.

In september vorig jaar bleek dat De Ruiter wegens ziekte langdurig niet als raadslid zou kunnen functioneren. Volgens de Kieswet kan een raadslid in zo’n geval ’voor minimaal zestien weken en indien noodzakelijk langer’ tijdelijk ontslag krijgen. Zo kan de partij een vervanger aanwijzen en blijft ze toch op sterkte in de gemeenteraad.

Petra Taams werd op 20 september benoemd als vervanger van De Ruiter, voor zestien weken. Die zijn nu om, maar Harry de Ruiter heeft aangegeven dat hij nog niet voldoende hersteld is om zijn functie als raadslid weer op te pakken.

Daarom stellen burgemeester en wethouders voor Taams nogmaals voor zestien weken te benoemen als zijn vervanger.