Techniekoffensief op vmbo Regius College Schagen

SCHAGEN - Terwijl bedrijven zitten te springen om technisch opgeleide mensen, loopt het aantal vmbo-leerlingen op het Regius College dat kiest voor de technische richting juist terug. De Schager school zet alles op alles om techniek op het netvlies te krijgen bij leerlingen.

Door Harry de Jongh.de.jong@hollandmediacombinatie.nl - 29-1-2017, 20:30 (Update 29-1-2017, 20:30)

Te beginnen komende vrijdag met de open dag. Alle locaties van de scholengemeenschap zijn dan open. Aan de Hofstraat (bovenbouw vmbo basis/kader) kunnen bezoekers hun licht opsteken in de technieklokalen.

Vooral in het technische profiel PIE (produceren, installeren, energie) is sprake van een terugloop. Van twee of zelfs drie klassen in het verleden is er op dit moment nog één groep PIE in het derde leerjaar. De voorlopige keuze van onze eigen tweedeklassers laat weer een daling zien.

,,Nu weten we niet wat zich van buiten nog aanmeldt; hopelijk komen we nog uit bij een volle lesgroep. Door de jaren heen blijft er sprake van teruggang’’, aldus adjunct-sectordirecteur Frank Broersen.

Hij wijt de neergang aan een verkeerd beeld van techniek. ,,Mijn idee is techniek nog vaak als zwaar en vies wordt gezien.’’ Onterecht, aldus Broersen. ,,Van een les metaaltechniek hoef je geen vette handen meer te krijgen. Techniek is veel schoner geworden, met veel meer technologische toepassingen ook.

Tijdens de open dag vrijdag van half vier tot half negen kunnen bezoekers dat ervaren in de praktijklokalen aan de Hofstraat, de bovenbouwlocatie van het vmbo. ,,Ik hoop dat ook de ouders van onderbouwleerlingen komen kijken. Zij moeten straks een keuze maken. En een goed beeld krijgen van techniek.’’