Naam aannemer ’kindcentrum’ in Anna Paulowna wordt later bekend

ANNA PAULOWNA - De aannemer die de onderwijsvleugel in multifunctioneel gebouw De Ontmoeting in Anna Paulowna gaat verbouwen tot zogeheten ’integraal kindcentrum’ wordt op zijn vroegst over ruim een maand bekend.

Door Martijn Gijsbertsen - 28-1-2017, 12:00 (Update 28-1-2017, 12:00)

Hollands Kroon, pandeigenaar en opdrachtgever, had eerder verwacht de klus in januari te kunnen aanbesteden. De gemeente neemt iets langer de tijd om de juiste keuze uit de gegadigden te kunnen maken.

In de nieuwbouw worden sowieso basisschool De Sluis en Kappio Kinderopvang gehuisvest. Zij maakten al gebruik van De Ontmoeting en...