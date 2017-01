Inbrekers boekenwinkel Anna Paulowna zijn nog spoorloos

ANNA PAULOWNA - De politie heeft nog geen spoor van de inbrekers die in de nacht van 12 op 13 januari hun slag hebben geslagen in de Bruna-boekenwinkel in winkelcentrum Molensluis in Anna Paulowna.

Door onze verslaggever - 28-1-2017, 10:57 (Update 28-1-2017, 10:57)

Vier mannen sloegen rond tien voor drie de glazen voordeur van het winkelpand in en maakten sigaretten buit.

Ook probeerde het kwartet een geldautomaat te plunderen, maar dat mislukte.