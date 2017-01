Natuur achtervolgt agrariërs Noorkop ver regio in

Foto Cyclomedia De afstand tussen het agrarisch bedrijf van De Haan in Barsingerhorn (rode cirkel) en natuurgebied Zwanenwater aan de kust in Callantsoog (links) is bijna tien kilometer. Bekijk Fotoserie

BARSINGERHORN - De invloed van beschermde natuurgebieden reikt veel verder dan gedacht. Vooral agrarische bedrijven krijgen te maken met onverwachte consequenties. Zelfs tot op grote afstand.

Door Ed Dekker - 28-1-2017, 10:09 (Update 28-1-2017, 10:09)

Melkveehouder De Haan in Barsingerhorn heeft voor een nieuwe stal vergunning nodig volgens de Wet Natuurbescherming. De afstand tot natuurgebied Zwanenwater in Callantsoog is bijna tien kilometer.

’Doorgeschoten regelgeving’ vindt boer Tom de Haan (37). Samen met zijn vader melkt hij aan de Mieldijk honderdtien koeien.

Ter inzage

