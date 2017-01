’Paasvee 3.0’ met virtual reality

Foto Peter van Aalst

SCHAGEN - De jaarvergadering verloopt op sommige punten nog traditioneel, maar de Vereeniging tot het houden van Jaarlijksche Paaschtentoonstellingen van Vee te Schagen gaat zeker met de tijd mee. De Paasveetentoonstelling kan straks namelijk ook via ’virtual reality’ worden bekeken.

Door Mike Deutekom - 27-1-2017, 14:20 (Update 27-1-2017, 14:43)

Paasvee gaat ’internationaal’

De Schager Paasveetentoonstelling wordt steeds internationaler. In de 117 eerdere edities van het evenement zijn er al eens Belgische keurmeesters geweest, maar dit jaar doet er op 5 april voor het eerst ook een buitenlandse inzender van vleesvee mee.

Honderdvierentwintig jaar bestaat de vereniging, die jaarlijks hét eendaagse voorjaarsevenement van de regio Schagen organiseert, nu. Veel gaat nog vrijwel op dezelfde wijze als bij de oprichting van de club.

Zo las secretaris Kees de Veer ook donderdagavond bij de jaarvergadering netjes de notulen van vorig jaar voor uit zijn grote boek, net als de in het afgelopen jaar binnengekomen brieven en - jawel - e-mails.

Voorzitter Willem Keesom (donderdag opnieuw herkozen voor de komende drie jaar) zei het eerder al: ’we zijn een conservatieve club’. Wat niet wil zeggen dat de vereniging stil wil blijven staan. Dankzij het Schager internetbedrijf Ziber kreeg de website www.paasveeschagen.nl in 2014 al een facelift en destijds veroverden sociale media ook een plekje in de communicatie-uitingen van de club.

360-graden

Maar de Paasveevereniging gaat door.

Penningmeester Joep Dekker: ,,Eerder hebben we het grote scherm en eigen camera’s op de Markt geïntroduceerd, zodat mensen daarop het evenement live kunnen volgen. Die beelden worden ook vertoond op onze website. Tijdens de tentoonstelling op 5 april gaan we dit jaar weer een stapje verder. We gaan een 360-graden camera plaatsen in het midden van de keuringsring, zodat mensen thuis live via internet de keuring van de dikbillen helemaal kunnen volgen. Heb je een virtual reality-bril, dan sta je dus tussen het vee.’’

Het experiment kost de vereniging overigens niets. ,,Agriteam stelt de camera beschikbaar, Ziber geeft ons de digitale ondersteuning die we nodig hebben. En we mogen gebruik maken van de internetverbinding van Slothotel Igesz.’’

Dekker weet niet of het experiment zal aanslaan.

,,We draaien dit jaar proef voor ons jubileum, volgend jaar. Zelf wil ik het liefst gewoon aanwezig zijn tijdens de Paasvee, maar ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld geëmigreerde boeren in het buitenland graag even via internet een kijkje nemen op de tentoonstelling. Die mogelijkheid bieden we zo nog levensechter. Voor de livestream zagen we de afgelopen jaren al belangstelling uit het buitenland op onze website’’, aldus Dekker.