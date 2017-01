Zes maanden cel en twee jaar rijverbod geëist tegen veroorzaker fataal skeelerongeval in ’t Zand

’T ZAND - Alsof hij ’een lappen pop metershoog door de lucht zag vliegen’. Zo omschrijft een ooggetuige de fatale aanrijding tussen een personenbusje en skeeleraar Ronald Smit (30) uit Julianadorp op 28 augustus 2015 op de Parallelweg naast de N9 in ’t Zand, waarbij laatstgenoemde het leven liet.

Door Martijn Gijsbertsen - 26-1-2017, 14:00 (Update 26-1-2017, 14:00)

Tegen de 58-jarige Poolse bestuurder A.B. is gisteren bij de rechtbank in Alkmaar, wegens het veroorzaken van het ongeluk met dodelijke afloop, zes maanden celstraf plus een rijverbod van twee jaar geëist.

De officier...