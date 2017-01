Meer elektriciteit halen uit mest van melkkoeien in Warmenhuizen

Foto Bio Energie De drie vergisters van Bio Energie in Warmenhuizen.

WARMENHUIZEN - Veehouder Pieter-Jan Pronk wil met zijn bedrijf Bio Energie in Warmenhuizen meer elektriciteit halen uit de mest van zijn melkkoeien. Een plan voor verdere verbeteringen is in de maak.

Door Ed Dekker - 25-1-2017, 17:24 (Update 25-1-2017, 17:56)

Pronk (50) melkt aan de Wengeweg in het Geestmerambacht 110 koeien. Samen met zijn broer Matthé breidde hij in 2006 het agrarisch bedrijf uit met een biovergistingsinstallatie. Het vergisten van koeienmest vermengd met maïs en groente levert stroom op voor zo’n 4400 huishoudens.

Het huidige installatie is goed voor een vermogen van...