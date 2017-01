Lichte groei economie in Noordkop

Archieffoto De horeca kan groeien.

SCHAGEN - De economie in de Kop van Noord-Holland zal dit jaar een lichte groei vertonen en datzelfde geldt voor het aantal banen.

Door Ronald den Boerr.den.boer@hollandmediacombinatie.nl - 25-1-2017, 17:18 (Update 25-1-2017, 17:18)

Dat verwachten economen van de Rabobank. De bank voorziet vooral een sterke groei van de economie in en rondom Amsterdam en de Haarlemmermeer. Daar groeit de economie met 2,4 en 3,3 procent, verwachten de economen van de Rabobank. In de Kop van Noord-Holland blijft de groei beperkt tot 1,4 procent.

Daarmee zit de Noordkop iets onder het landelijk gemiddelde van 1,8 procent. De werkgelegenheid zal in de Kop van Noord-Holland met 0,9 procent groeien, verwacht de Rabobank. Veel minder dan in Amsterdam (groei van 1,9 procent). Toch liggen er voor de Noordkop voldoende kansen, stelt Harry Nieuwenhuizen, directievoorzitter van Rabobank Kop van Noord-Holland. Dan is samenwerking volgens hem van groot belang.

Innovatie

,,Om de groeiverwachtingen waar te maken is het goed om de handen ineen te slaan. Er liggen mogelijkheden voor overheden om ondernemers te ondersteunen en voor ondernemers om regionaal samen te werken, zoals op het gebied van innovatie. Juist op dat gebied liggen er in de Noordkop volop kansen. Ik gebruik bewust het woord regionaal en niet lokaal, omdat we naar mijn mening meer regionaal moeten leren denken en de Noordkop meer als één regio zien, die zich ook als zodanig manifesteert’’, aldus Nieuwenhuizen.

Volgens de directeur zijn veel bedrijven al vernieuwend bezig, maar moet die innovatieve houding zich ’als een olievlek verspreiden’. ,,Om zo ook in de toekomst de economie in de Noordkop een ’boost’ te geven. Om dit te ondersteunen hebben we bij de Rabobank onder meer een fonds voor duurzaamheid en innovatie en inspiratieplatforms voor ondernemers.’’

De economische groei zal niet in alle sectoren even duidelijk te merken zijn, denkt de Rabobank. Vooral de consumptie door particulieren zal aantrekken. Daardoor gaan sectoren als horeca, detailhandel, de bouw en zakelijke dienstverlening hard groeien. De Randstad heeft veel bedrijven in deze categorie. In regio’s waar de overheid en de zorg sterk vertegenwoordigd zijn (zoals in delen van Noord-Nederland) zijn de groeikansen minder groot.