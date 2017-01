In Memoriam Jan de Boer. Politicus, bestuurder, clubmens, maar vooral schaatser

Archieffoto De Boer in 2012, klaar voor de Elfstedentocht die niet kwam.

’Meedoen aan een Elfstedentocht is erg, maar niet meedoen is nog veel erger’. Het was een gevleugelde uitspraak van Jan de Boer, die zondagavond op 80-jarige leeftijd plotseling overleed. Als fanatiek schaatser stond hij aan de start van de laatste vijf Elfstedentochten.

Door Marten Visser - 26-1-2017, 7:52 (Update 26-1-2017, 8:00)

In 1956 reed hij zijn eerste tocht. ’Na de finish knielde er een grote Fries voor me neer, die mijn schaatsen uitdeed en me zo op zijn rug het café in droeg’, vertelde hij later. De helletocht van 1963 kon hij niet voltooien. Veertig kilometer voor de finish plukte de politie hem van het ijs, omdat de duisternis inviel. Een frustratie die hij in 2012 wegpoetste door alsnog de resterende kilometers te schaatsen.

De Boer was een sportman. Hij schaatste diverse alternatieve Elfstedentochten, fietste tochten in heel Europa en zelfs de Rocky Mountains in Canada. In zijn jongere jaren trok hij er graag met de motor op uit. Jan de Boer was ’een man van de Zijpe’, ook al woonde hij sinds enkele jaren met zijn vrouw Annie in Schagen. Hij werd geboren in Sint Maartensbrug, waar hij (met zijn vader en later alleen ) een boerenbedrijf runde. Eind jaren zeventig verhuurde hij het bedrijf en begon een rijschool. In 1991 verkocht hij de boerderij, bouwde de rijschool af en ging met Annie in Schagerbrug wonen. Samen genieten, ze maakten bij voorbeeld mooie reizen met de caravan. De bestemming voor deze zomer zou Portugal zijn, weet goede vriend Jan Dekker. Het zal er niet meer van komen.

,,Vorige week heb ik Jan nog gesproken. Niks loos. Maandagmorgen ging de telefoon. ’Jan en Annie’ stond er in het schermpje. Dus ik riep: ’Jan, zeg ’t eens’. Maar het was Annie. Met de trieste mededeling dat Jan de vorige avond was overleden.’’

De plotselinge dood van De Boer zorgde voor een schok in Zijpe. Want daar was bij wijze van spreken geen vereniging of instelling waar hij niet mee te maken had. Het Zijper Museum, De Zijper Molens, het waterschap, de historische vereniging, de ijsclub: allemaal konden ze op de inzet van ’rasbestuurder’ De Boer rekenen. Hij was ook zestien jaar raadslid namens de VVD.

Maar zijn grote liefde was toch gymnastiekvereniging SSS & Dindua. In 1954 werd hij er, op 18-jarige leeftijd, secretaris. Zijn brieven begon hij steevast met ’Waarde Turnmakker’. Vanwege zijn inzet werd hij later benoemd tot erelid. ,,Je kon altijd een beroep op hem doen’’, zegt Dekker, eveneens nauw betrokken bij de gymclub.

Zijpe verliest met Jan de Boer een wandelende vraagbaak, zegt Gonno Leendertse van het Zijper Museum. ,,Als je wat over iemand wilde weten kon je dat altijd aan Jan vragen. Hij kende werkelijk iedereen. En wist overal wat vanaf. En die kennis had-ie ook meteen paraat, hij onthield alles.’’

Aimabel

Piet Marees maakte De Boer mee als raadslid. En omschrijft hem als ’een aimabel mens’. ,,Jan was heel praktisch ingesteld. Hij was later ook voorzitter van Stichting De Zijper Molens. Hij zette zich volledig in. En had veel respect voor de molenaars. Jan stond gewoon tussen de mensen als voorzitter.’’

Zaterdag 28 januari is er voor De Boer een afscheidsdienst in De Uitkijk, het dorpshuis in Sint Maartensbrug. Een van de grondleggers van dat dorpshuis? Jan de Boer. Uiteraard.