Miertejater doet het net iets anders

PR-foto ’t Miertejater jubileert met moderne versie van ’Het Atelier’.

SCHAGEN - De cirkel is rond. Tenminste, over een aantal maanden. Eind april vindt de laatste voorstelling van dit seizoen van ’t Miertejater plaats. Voor dit jubileumjaar, de groep viert haar 35ste verjaardag, is gekozen voor het stuk ’Het Atelier’. Waar het 35 jaar geleden allemaal mee begon.

Door Paulo Ramler - 26-1-2017, 10:15 (Update 26-1-2017, 10:15)

In 1982 deed de theatergroep voor de eerste maal van zich spreken. Met deze productie. Over na-oorlogse jaren, waarin mensen huilend en lachend het verleden willen vergeten en de toekomst omarmen. Zoals het op...