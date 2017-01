Veel lezers uit Callantsoog steunen de krant

Vier NHD-actievellen vol handtekeningen van verontruste lezers uit Callantsoog. FOTO HOLLAND MEDIA COMBINATIE/ED DEKKER

CALLANTSOOG - Veel lezers uit Callantsoog steunen de krant. De regionale redactie van de Schager Courant kreeg woensdagmorgen vier NHD-actievellen vol handtekeningen van verontruste abonnees.

Door Ed Dekker - 25-1-2017, 11:08 (Update 25-1-2017, 11:08)

De steunbetuigingen op de pamfleten 'Uw krant in de knel' (op A3-formaat) zijn hartverwarmend. ,,We willen graag iets doen om te laten zien dat wij ons massaal zorgen maken over het volwaardig voortbestaan van ons regionaal dagblad", aldus de Callantsoger woordvoerster.

Zij keerde terug naar het kustdorp met een nieuwe stapel actiekaarten 'Ik steun!'. Lezers kunnen ook op eigen ansichtkaarten schrijven waarom de huidige krant voor hen zo belangrijk is.

Kaarten kunnen worden gestuurd naar de redactie in Schagen, Rensgars 3, 1741 BR Schagen. Brengen kan natuurlijk ook.

Actiekaarten en pamfletten zijn verkrijgbaar op de redactie. Alle steunbetuigingen gaan naar de directie van Holland Media Combinatie te Amsterdam.