Primeur over bedrijf Den Oever: ’Dan zie je de invloed van de krant’

Foto Luyt groep Een van de nieuwe kotters voor Suriname in aanbouw.

DEN OEVER - Het was een primeur. ’Luyt krijgt tropische klus’, kopte het Noordhollands Dagblad half juni vorig jaar. Het artikel over de grootste opdracht ooit voor het dokbedrijf en machinebedrijf uit Den Oever was te danken aan vrije nieuwsgaring. Niks ronkend persbericht of opwindende tweet vanaf Wieringen. Een verslaggever had het nieuws geheel op eigen kracht opgediept.

Door Ed Dekker - 25-1-2017, 10:09 (Update 25-1-2017, 10:09)

Het bedrijf liep niet te koop met de bouw van twee kotters voor Suriname, een project van bijna vier miljoen euro. „Wij zijn gewoon aan het werk en denken niet aan publiciteit”, zegt hoofd verkoop en productie Patrick Koopman nu.

Enorm aantal

Luyt houdt zich verre van een uitgekiende marketingstrategie. „Toch waren wij heel blij met de aandacht. De publicatie leverde een enorm aantal reacties op, uit binnen- en buitenland.”

Het verhaal verscheen ook op deze website. Andere media profiteerden van deze primeur.

Toeleveranciers

Koopman: „Opvallend veel toeleveranciers belden ons. Met de vraag of zij iets konden betekenen. Bedrijven uit onder meer Stellendam, Groningen en Makkum.”

Ook werd Luyt van diverse kanten gefeliciteerd met het nieuws over de order. „Heel leuk. Al met al besef je eens te meer de grote invloed van de krant.”

Kaartenactie

