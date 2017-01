Scherpe keien van afgebrokkelde coating snel van strand Callantsoog

foto HollandMediaCombinatie/marten visser De coating is van de pier gespoeld. Alleen op de punt is het blijven zitten.

CALLANTSOOG - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier laat de ’bekleding’ van zestien strandhoofden ten noorden van Callantsoog vervangen. De problemen met de bekleding van strandhoofden bij Callantsoog is waarschijnlijk veroorzaakt door een fout tijdens het aanbrengen van de zogeheten elastocoat in 2014.

Door Marten Visser - 25-1-2017, 7:44 (Update 25-1-2017, 7:44)

