Waarlandse band stopt na bijna twintig jaar [video]

eigen foto The Selfemployed, bestond uit Paul Bos, Daan van der Linden, Rory van der Graaf, Nico Crombach en Jos van Geffen.

WAARLAND - Na bijna twintig jaar stopt de band The Selfemployed (voorheen bekend als T.IF.T.). De bandleden Jos van Geffen, Paul Bos, Daan van der Linden, Rory van der Graaf en Nico Crombach hebben afgelopen weekend besloten definitief de stekker uit hun muzikale samenwerking te trekken.

Door Mike Deutekomm.deutekom@hollandmediacombinatie.nl - 24-1-2017, 16:22 (Update 24-1-2017, 16:27)

,,Het was een hele mooie tijd, maar onze levens veranderen’’, zegt gitarist Paul Bos. ,,Ook is de muzikale smaak van de verschillende bandleden in de loop der jaren verder ontwikkeld. Iedereen is een andere andere kant op gegroeid en heeft andere muzikale keuzes gemaakt. Als vrienden gaan we gewoon verder maar als band houden we op te bestaan.’’

Bos was met zanger en gitarist Jos van Geffen een van de medeoprichter van de band die - met enige naams- en personele wisselingen - uiteindelijk in 2010 The Selfemployed werd. ,,Ik denk dat Daan (bas) en Rory (drums) er in 2002 bijkwamen, waarna we als T.IF.T. verder gingen. In het begin speelden we veel eigen werk met af en toe een cover, vanaf 2010, na de release van ons eerste album Highway Society, alleen nog maar eigen werk. Toen hebben we de bandnaam ook gewijzigd van T.IF.T. in The Selfemployed. Nico Crombach (gitaar, toetsen, percussie) kwam er in 2013 bij, rond de realisatie van het tweede album Treehouse.’’

De formatie was al vrij snel na de oprichting populair, eerst in de regio, later ook landelijk. T.IF.T won in 2007 de Amsterdamse Popprijs en ging daarna op tournee door het land.

De band speelde onder meer bij 3FM, BNR en in zalen als de Melkweg en Paradiso. Vanzelfsprekend stonden de muzikanten met Waarlandse roots op alle regionale festivals, van het Schager Popweekend, Zandstock in ’t Zand en Dijkpop in Andijk, Indian Summer in Langedijk tot aan het ’eigen’ Waarlandse Badpop festival aan toe.