Onderzoek naar woninginbraak Hippolytushoef

HIPPOLYTUSHOEF - De politie doet onderzoek naar een woninginbraak aan de Slingerweg in Hippolytushoef.

Door onze verslaggeefster - 24-1-2017, 15:09 (Update 24-1-2017, 15:09)

De inbraak is afgelopen zaterdag gepleegd, tussen half drie ’s middags en half tien ’s avonds. De politie zoekt getuigen die rond dat tijdstip verdachte personen of onbekende voertuigen hebben gezien. Reageren kan via tel. 0900-8844 of 0800-7000 (anoniem).