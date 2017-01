Auto belandt in sloot bij ongeval Slootdorp

SLOOTDORP - Twee auto’s zijn dinsdagochtend op de Westerterpweg (N240) in Slootdorp met elkaar in botsing gekomen. Door de klap belandde een van de voertuigen met de neus in een sloot.

Dat meldt een weginspecteur van de provincie. Een van de betrokkenen is voor controle overgebracht naar een ziekenhuis. Een bergingsdienst heeft de voertuigen opgehaald.

De toedracht van de kop-staartbotsing is niet bekend, het verkeer ondervond wat oponthoud door het ongeval.