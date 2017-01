Ogen geopend in ’confrontatiecontainer’ bij Regius in Schagen

Foto Marc Moussault Lotte Stammes en Gé Timmer in een van de confrontatiecontainers.

SCHAGEN - ,,Sinds dit project heb ik in dit gaten dat een grappig bedoelde opmerking niet altijd als een geintje overkomt. Ik denk nu wel even langer na voordat ik iets roep tegen een ander.’’

Door Harry de Jong - 23-1-2017, 20:07 (Update 23-1-2017, 20:07)

Dat vertelt Gé Timmer na zijn bezoek aan de vijf zogenoemde confrontatiecontainers van het project Vriend & Vijand van de stichting Critical Mass. Deze stonden de afgelopen weken opgesteld op de campus van het Regius College. Alle eersteklassers werden er via spelvormen uitgedaagd tot gesprekken over pest- en conflictsituaties op school. ,,We proberen leerlingen bewust te maken van hun gedrag, hoe dat over kan komen op anderen en waar dat toe kan leiden’’, aldus Roos Scholten van Vriend & Vijand.

Brug

Uitkomsten worden met leerlingen, docenten en leidinggevenden besproken. En leiden zo nodig tot maatregelen. ,,Zo hebben we twee jaar terug na dit project de ruimte onder de brug naar de ingang van de Emmalaan afgesloten. Kinderen werden daar door andere leerlingen niet altijd even aardig bejegend’’, vertelt teamleider vmbo onderbouw Daan van der Linden.

Pesten op school was juist de afgelopen weken bijzonder actueel, door trieste gebeurtenissen in het zuiden van het land. Een Limburgse jongen pleegde zelfmoord vanwege pesterijen, een docent in Den Bosch ontnam zichzelf het leven op school zelf. ,,We proberen als Regius zo preventief mogelijk te werk te gaan’’, aldus Van der Linden. ,,Vriend & Vijand is daar een voorbeeld van. We houden bijvoorbeeld ook enquêtes binnen de leerlingenraad. De uitkomsten daarvan komen aan bod tijdens studiemiddagen voor docenten. Mentoren houden lessen over pesten en de gevolgen die dat kan hebben.’’

Soms doen kleine dingen al veel goed. ,,Leerlingen gaven in het verleden aan zich tijdens pauzes niet altijd happy te voelen in de gangen en de aula. Onder meer vanwege drukte. We zijn met verschillende pauzes gaan werken. Leerlingen kunnen in de aula zitten, of mogen zich buiten even gaan uitleven. Op de gangen wordt gesurveilleerd. Er is nu rust.’'