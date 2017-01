Auto verdwijnt onder water langs N9 bij Schoorldam

Foto DNP.NU/Ramon Vegelien Bekijk Fotoserie

SCHOORLDAM - Een auto is maandagmiddag in het water geraakt langs de N9 bij Schoorldam. Het verkeer ondervindt veel hinder van het ongeluk.

Door Internetredactie - 23-1-2017, 17:24 (Update 23-1-2017, 18:25)

De auto is geheel onder water verdwenen. De bestuurder is op eigen kracht uit de auto gekomen en werd door een voorbijganger opgevangen.

Hij is later per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Door de aanwezigheid van de hulpdiensten kon het verkeer maar mondjesmaat langs de plek van het ongeluk wat leidde tot flinke vertraging.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is nog niet bekend.

Het is nog niet bekend wanneer de auto wordt geborgen.