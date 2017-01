Ontdek je plekje

De huizen aan de Dorpsstraat in Winkel. Bekijk Fotoserie

Dat fotograaf John Oud voor de foto van afgelopen week niet ver van huis hoefde, viel veel lezers op. Zij herkenden allemaal de huizen aan de Dorpsstraat in Winkel. Wie het plekje op de nieuwe foto herkent en er iets over kan vertellen, mag reageren via redactie.sc@nhd.nl of Rensgars 3, 1741 BR Schagen.

,,Dit huis, nummer 85 met mooie voorgevel staat aan de Dorpsstraat in Winkel. De fotograaf stond achter de magnolia die al begint uit te lopen’’, schrijft Cees Eriks.

,,Als geboren Winkeler spreeuw was dit een makkie. John Oud had deze foto bijna vanuit zijn eigen huis kunnen maken, het staat namelijk schuin tegenover zijn winkel. Hij heeft in de tuin gestaan van de boerderij op Dorpsstraat 126, waar vroeger mijn opa en oma Kamp hun bollenbedrijf hadden. Bij het huis aan de overkant was vroeger een garagebedrijf van de firma Hakof als ik het me goed herinner. Het hoge huis ernaast werd bewoond door Dr. Roskam en later Dr. Vunderink, wie er nu woont weet ik niet’’, zegt N.A. Vermaat-Kamp.

,,John Oud maakt zich er maar makkelijk vanaf, door zijn overburen op de foto te zetten. Geintje uiteraard. Maar het is aan de Dorpsstraat in Winkel. Rechts woont familie De Leeuw, daar links van de dokter’’, reageert Thijs van der Meer.

Egbert van der Molen herinnert zich: ,,Dit is het huis waarin ik ben geboren op 29 april 1952, het was toen Dorpsstraat 85. John Oud hoefde er niet ver voor te reizen om deze foto te schieten, want die woonde toen ook al schuin tegenover ons. Zijn vader Piet Oud had toen een kapperszaak, ik weet niet of er toen ook nog een fotowinkel aan huis was. Mijn vader Gouke van der Molen was automonteur bij de Coöperatie die er gevestigd was. Vader onderhield het rijdende en rollende materieel van de Coöperatie. Het huis ernaast was van de familie Roskam, destijds huisarts te Winkel, en onze buren. Als ik wat hoestte kreeg ik van tante Dok een flesje dropwater als hoestmiddel. Dat vond ik zo lekker dat ik dan ook vaak langs ging met een zogenaamd hoestje. Sjonny Oud was bij ons kind aan huis, vandaar dat deze foto deze herinneringen laat opborrelen.’’

,,Tijdens het Bloemencorso in Winkel was het me al eens opgevallen. Dat huis met die bewerkte waterborden en dat statige (dokters)huis ernaast. Ze staan aan de Dorpsstraat en John Oud maakte er een mooie foto van’’, vindt Arie Dekker.

Adri Blokker mailt: ,,De foto van deze week zou John Oud wel eens vanuit zijn eigen voortuin kunnen hebben gemaakt. Het huis rechts op de foto is Dorpsstraat 85 in Winkel, waar destijds mijn oom Piet Blokker en zijn gezin woonden. Hij had daar jarenlang samen met Piet Hakof het garagebedrijf Blokker en Hakof. Oorspronkelijk was dat de garage van de Coöperatie uit Winkel, waar de bedrijfsauto's werden onderhouden . Na de bedrijfsbeëindiging is de garage afgebroken en is er, voor zover mij bekend, een kapsalon gebouwd.’’