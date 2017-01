Roaring Fifties klinkt stevig en ongepolijst in Anna Paulowna

ANNA PAULOWNA - Het genre van smartlappen, shanty, folk- en seasongs is populair in onze regio. Bij beoefenaars en luisteraars. Dat bleek zeker zondagmiddag in een overvolle Keesschuur bij het jubileumoptreden van de Roaring Fifties.

Door Simon Bos - 22-1-2017, 20:34 (Update 22-1-2017, 20:34)

Roaring Fifties is een maritieme zanggroep uit Anna Paulowna. De naam is ontleend aan een onstuimig zeegebied ten zuiden van Zuid-Afrika en wijst op de Abraham- en Saraleeftijden van de zangers en zangeressen.

Stoelen waren niet aan te slepen en de laatkomers moesten genoegen nemen met een staplaats....