De Eendracht en Join’s Meeting: samen in Wieringerwerf sterk op bühne en in zaal

WIERINGERWERF - Met een avondje popkoor Join’s Meeting op de bühne en harmonieorkest De Eendracht uit Kolhorn in de zaal, lijkt succes op voorhand verzekerd. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Cultuurschuur deze avond flink bezet is.

Door Esther Raatgers - 22-1-2017, 20:31 (Update 22-1-2017, 20:31)

Dit optreden op zaterdagavond kan met recht een dubbelconcert worden genoemd. Beide groepen vullen elkaar prima aan.

Aanvankelijk komt het koor bijna niet boven het orkest uit. Daardoor duurt het even voordat de melodie van de Eurovisiesongfestivalhit ’Slow Down’ herkenbaar is. Maar vanaf ’Hymn...