Alpenhoorns klinken indrukwekkend op Beierse benefietavond in ’t Veld

Foto Marc Moussault Beiers statieportret van muziekvereniging Samen Voorwaarts.

’T VELD - Een ongewoon statieportret van Samen Voorwaarts. Voor het eerst in haar bestaan hield de muziekvereniging met veel leden uit ’t Veld, Zijdewind en Waarland een Beierse avond.

Door Ed Dekker - 22-1-2017, 20:29 (Update 22-1-2017, 20:29)

Het optreden zaterdag in dorphuis Harmonie in ’t Veld was bedoeld als benefietavond. ,,Muziek maken is duur en we krijgen steeds minder subsidie van de gemeente”, zegt Daniëlle Leetink. ,,We proberen andere inkomstenbronnen aan te teboren.”

Dit was de tweede benefietavond van Samen Voorwaarts. Vier jaar geleden was de eerste.

Speciaal voor het optreden bouwde lid Jaap Stolze twee houten alpenhoorns, met hulp van anderen. Hij draagt op de foto de linker hoorn, dirigent Bert Ridder de andere. De instrumenten klonken ’indrukwekkend’.