Waarlands bedrijf Boekel begroet 2500 bezoekers in nieuw complex

Foto Erna Faust Bezoekers bekijken op de open middag een van de droogcellen van agrarisch handelsonderneming A.N. Boekel. De cel is goed gevuld met knolselderij.

OUDKARSPEL - Liefst 2500 bezoekers bewonderen zondagmiddag het nieuwe complex in Oudkarspel van handelsonderneming A.N. Boekel. Het bedrijf is verhuisd van Waarland naar het Langedijker bedrijventerrein Beveland.

Door Ed Dekker - 22-1-2017, 20:25 (Update 22-1-2017, 20:25)

Een ware stormloop, daar aan de Berrie 1 op de open middag. Boekel is gespecialiseerd in import en export van onder meer uien, aardappelen en vollegrondsgroenten. Begin november betrok het bedrijf de nieuwbouw van één hectare. Het totale perceel op Beveland is 3,4 hectare.

Veertien koelcellen

Het nieuwe pand heeft twaalf los- en laadplatforms. ,,Drie keer zoveel dan we in Waarland hadden”, vertelt mede-directeur Joost van Wonderen (34). Boekel beschikt nu over veertien koelcellen, waarvan er acht ook de functie hebben van droogcel. Het bedrijf telt 96 fulltime banen.

De onderneming was voorbereid op de massale belangstelling. Van Wonderen: ,,Vorige week zaterdag hadden we een oefendag voor het personeel. Die was goed verlopen.”