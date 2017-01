Burgemeester van Hollands Kroon over krant in nood: ’Regio moet weten wat hier speelt’

Foto Hollands Kroon Jaap Nawijn. ,,Ik hoop op innovatieve oplossingen.”

’Mij is gevraagd wat ik vind van het verdwijnen van een kwart van de journalistieke banen bij het NHD en de andere regionale kranten van HMC.

Door Jaap Nawijn - 21-1-2017, 9:51 (Update 21-1-2017, 9:51)

Het is natuurlijk altijd, en dat geldt overal, vervelend en verdrietig als mensen hun baan kwijtraken. Maar als burgemeester ga ik niet over de bedrijfsvoering van derden en ook niet over die van Telegraaf Media Groep, waartoe de Holland Media Combinatie behoort. Daar kan en wil ik ook niets over zeggen.

Als mij gevraagd wordt naar de taak en de functie van regionale journalistiek, dan heb ik daar natuurlijk een mening over. Vanzelfsprekend hecht ik bijzonder veel waarde aan volwaardige en hoogwaardige regionale nieuwsgaring. En in mijn ogen betekent dat het kritisch volgen van wat er in de samenleving gebeurt.

Controlefunctie

Natuurlijk valt daaronder ook datgene wat door de politiek aan de orde wordt gesteld en wordt besproken. Het is altijd goed wanneer kritisch (ook positief kritisch) en objectief door hoor- en wederhoor, verslag wordt gedaan. De regionale journalistiek heeft onder andere een hele gezonde controlefunctie van datgene wat de lokale overheid doet.

Een krant is daartoe een middel. Tegelijkertijd kun je je afvragen of dat ook hét middel van de toekomst is. Nu al bijvoorbeeld wordt heel veel gebruik gemaakt van de digitale versies van de papieren kranten.

Samenhang

Maar welke vorm het in de toekomst ook zou mogen worden, het is altijd belangrijk voor de samenhang in de regio om van elkaar te weten wat er naast het wereldnieuws lokaal gebeurt.

Daarom onderschrijf ik het belang van volwaardige regionale journalistiek. Ik hoop op innovatieve oplossingen die dit waarborgen’.

Jaap Nawijn, burgemeester Hollands Kroon