Het regent kaarten voor behoud sterke Schager Courant

Foto Marc Moussault Ansichtkaarten van verontruste lezers van de Schager Courant. De kaartenactie gaat nog even door. Stuur ook een kaart naar de redactie en help de krant.

SCHAGEN - Massaal staan lezers van het Noordhollands Dagblad op voor de actie #ditismijnkrant. Met allerlei hartenkreten benadrukken zij het belang van een volwaardige regionale krant. ’Blijf af van mijn Schager Courant’, schrijft de familie Meijering uit Zijdewind.

Door Ed Dekker - 21-1-2017, 9:46 (Update 21-1-2017, 9:46)

Alle gestuurde en gebrachte ansichtkaarten gaan naar de directie van Holland Media Combinatie. Zover is het nog niet. De actie voor het behoud van een sterk dagblad in de Kop van Noord-Holland gaat nog even door.

De vele, voor de redactie hartverwarmende, reacties geven aan hoe groot de verontrusting is bij abonnees over de dreigende afslanking bij de regionale kranten.

Deze ingrijpende reorganisatie (een kwart van de redactiefuncties verdwijnt) treft het Noordhollands Dagblad, IJmuider Courant, Haarlems Dagblad, Leidsch Dagblad en De Gooi- en Eenlander. Zij behoren tot Holland Media Combinatie, een dochter van Telegraaf Media Groep.

Op het spel

’De toekomst van de regionale journalistiek staat op het spel’, staat er op een kaart. Lezer Nico Dol: ’De krant moet blijven voor de controle op de gemeentelijke macht’. Ina Schrijver uit Schagen: ’Wat moeten we zonder goeie regionale krant?’

Johan en Marian Anneveldt: ’Wij willen niet met ons ontbijt voor de computer zitten’. N. Jonker-Schermerhorn uit Schagen meldt: ’Voor oudere lezers is het heel belangrijk om op hun tempo het nieuws te kunnen lezen’.

Broodnodig

Janny Zwart (74) wil blijven weten wat er in haar omgeving gebeurt. ’Het gewone nieuws, dichtbij huis. Elke dag opnieuw’. Net als ’het dagelijks ontbijt’ kan Janny Oudhuis uit Sint Maarten een volwaardige Schager Courant niet missen. ’Broodnodig voor het regionale nieuws’.

H. Langebeeke uit Anna Paulowna: ’De nieuwtjes uit de buurt komen ook wel uit andere bron, maar onafhankelijke journalistieke informatie over achtergronden van gebeurtenissen is voor ons van onschatbare waarde. De krant moet zo blijven’. Aimee Boonstra uit Petten: ’Ik heb geen behoefte aan ’bubbel’ en nepnieuws op internet. De krant verzorgt echt nieuws’.