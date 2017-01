Schagen beurt 2,1 miljoen precariobelasting voor ondergrondse leidingen

SCHAGEN - De gemeente Schagen mag voortaan precariobelasting heffen op kabels en leidingen.

Door Marten Visser - 20-1-2017, 15:51 (Update 20-1-2017, 15:51)

Dat heeft de rechtbank in Alkmaar bepaald. Netbeheerder Liander had hier een rechtszaak aangespannen tegen het besluit van Schagen om voortaan belasting te heffen op de ondergrondse leidingen. Het besluit van de rechtbank levert Schagen jaarlijks een bedrag op van 2,1 miljoen euro. De gemeente had dit bedrag al opgenomen in de begroting van 2017 en volgende jaren.

,,De uitspraak van de rechter voorkomt dat Schagen een groot financieel probleem heeft’’, meldt woordvoerster Liesbeth Koning namens de gemeente. Precario op kabels en leidingen is omstreden. De politiek in Den Haag is bezig met het afschaffen hiervan en heeft bepaald dat gemeenten nog maximaal tien jaar deze belasting mogen heffen. In deze tien jaar wil de rijksoverheid ervoor zorgen dat gemeenten meer ruimte krijgen om gemeentelijke belastingen te heffen.

Zo kunnen ze meer inkomsten genereren, waardoor de belasting op ondergrondse leidingen uiteindelijk niet meer nodig is.