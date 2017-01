Jongert bouwt weer luxe jachten

WIERINGERWERF - Jachtwerf Jongert bij de Oude Zeug in de Wieringermeer gaat weer open. De werf is aangekocht door twee particuliere investeerders en gaat weer nieuwe, zeer luxe jachten bouwen.

Door Mike Deutekomm.deutekom@hollandmediacombinatie.nl - 22-1-2017, 22:00 (Update 22-1-2017, 22:00)

Dat meldt een woordvoerder van het bedrijf. ,,De onderneming heeft een order voor een superjacht van 47 meter en gaat daarnaast nog twee jachten bouwen.’’ De plannen voor deze nieuwe ontwerpen zijn afgelopen weekend gepresenteerd op de watersportbeurs Boot Düsseldorf die tot en met zondag wordt gehouden in de Duitse plaats.

Doorstart

Jongert ging in 2009 failliet en het toen 56-jaar oude bedrijf kreeg een doorstart toen de Veka-group uit Werkendam in de werf stapte, samen met een aantal participanten. Mede door de economische crisis kwam de werf in juli 2015 leeg te staan en wilde Veka het bedrijf verkopen. Even leek Acico Yachts uit Enkhuizen de overname rond te kunnen krijgen, maar die firma ging eind 2015 zelf failliet.

De huidige eigenaren hebben per 21 januari de werf overgenomen. Operationeel directeur Joep Berghuis gaat de werf leiden, bij gestaan door enkele ervaren Jongert-medewerkers. Bij Jongert worden nu in opdracht van Veka Group hybride trimarans gebouwd. Dit jaar wordt begonnen met het superjacht, de Jongert Revolution. Naast dit schip zal de werf ook een 32 meter lang zeilschip en een luxe motorjacht van twintig meter lang gaan bouwen.