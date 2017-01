Auto slaat over de kop in Middenmeer

MIDDENMEER - Op de Groetweg in Middenmeer zijn vrijdagochtend vlak na elkaar twee ongelukken gebeurd door de gladheid. Nadat een witte auto gestrand was in de berm sloeg een andere rode wagen over de kop om vervolgens in de greppel terecht te komen.

Door Jan Balk - 20-1-2017, 8:53 (Update 20-1-2017, 8:53)

De bestuurder van de rode wagen raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Beide voertuigen moeten worden verwijderd en de Groetweg is afgesloten.