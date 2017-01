#ditismijnkrant: ’Zijn jullie helemaal betoeterd!’ [video]

SCHAGEN - Natúúrlijk doet ook Zuzanne Mulderij mee aan de ansichtkaartenactie van de Schager Courant. De 40-jarige abonnee uit Nieuwe Niedorp laat op straat een hartverwarmende tekst voor de directie van Holland Media Combinatie achter. ’Ik wil een papieren krant. Hou iedereen aan. De krant is voor mij een goed medium om op de hoogte te blijven van al het lokale nieuws’. Een ander: ’Zijn jullie nou helemaal betoeterd!’.

Door Ed Dekker ed.dekker@hollandmediacombinatie.nl - 19-1-2017, 19:04 (Update 19-1-2017, 20:49)

Anderhalf uur op de Gedempte Gracht op deze donderdagse ochtend levert negentig steunbetuigingen op. Allemaal trouwe lezers van het Noordhollands Dagblad die zich grote zorgen maken over het voortbestaan van een volwaardige regionaal dagblad.

’Onmisbaar’

’Een regionale krant is onmisbaar en moet natuurlijk blijven!! We willen weten wat er ter regio speelt, zodat de bevolking kan reageren op gebeurtenissen. Als we niet goed op de hoogte blijven via de krant, gaat het niet goed met de lokale gemeenschap’, schrijven Joan Wassenberg (64) en Pieter Visser (70) uit Schagen.

Ook jongeren zijn verontrust over de gevolgen van 45 journalistieke banen minder bij de regionale redacties van het Noordhollands Dagblad (alle edities) en de andere regionale dagbladen van Holland Media Combinatie.

Zij beseffen heel goed dat het voortbestaan van een complete krant voor de regio op het spel staat. Marita van Graven (16) uit Breezand pent vol vuur aan het mobiele actietafeltje: ’Ik vind dat de krant moet blijven omdat ik hem zelf ook wel eens lees en ik het zonde vind dat alles zo ’online’ wordt. Ik lees alleen graag dingen op papier i.p.v. op online, uitgezonderd sociale media’.

’Duur?’

Truus Keuning (73) uit Schagen pakt strijdbaar de rode NHD-pen. Zij laat zich niet afleiden door een voorbijganger. „De krant duur? Weet je wat meer kost? Elke ochtend chagrijnig zijn omdat je geen goeie krant hebt.”

Wat betekent de huidige krant voor u? Schrijf dat op een kaart en stuur die naar de Schager Courant, Rensgars 3, 1741 BR Schagen. Of breng ’m hier bij de redactie. De ansichtkaarten gaan naar de directie van de krant.