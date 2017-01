Brand aan boord motortanker bij Oude Zeug

WIERINGERWERF - Aan boord van een motortankschip nabij de Oude Zeug in het IJsselmeer is brand uitgebroken in de machinekamer.

Met behulp van de reddingsboten werden enkele brandweermannen alvast vanuit de jachthaven naar het binnenvaartschip Mars gevaren om de brand te blussen.

Hulpdiensten zagen geen reden de mensen aan boord van de lege tanker, waarin normaal gasolie wordt vervoerd, te evacueren.

Het schip werd door reddingsboten naar de jachthaven gesleept, waar meerdere brandweerlieden stonden te wachten om het vuur verder te doven.

Toen de Mars eenmaal in de jachthaven werd afgemeerd, leek de brand uit te zijn. De daar aanwezige brandweermensen gingen nog wel aan boord om dat grondig te controleren.