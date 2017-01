Brand aan boord gastanker bij Oude Zeug

WIERINGERWERF - Aan boord van een gastanker nabij de Oude Zeug in het IJsselmeer is brand uitgebroken in de machinekamer.

Met behulp van de reddingsboten werd enkele brandweermannen alvast vanuit de jachthaven naar het binnenvaartschip Mars gevaren om de brand te blussen.

Vooralsnog zien de hulpdiensten geen reden de mensen aan boord van de lege tanker, die echter niet ontgast is, te evacueren.

Het schip wordt door reddingsboten naar de jachthaven gesleept, waar meerdere brandweerlieden staan te wachten om het vuur verder te doven.

Later meer